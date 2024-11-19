شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم المناسترلى: تشغيل النصر للمسبوكات يعظم الصناعة المصرية ويزيد الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس إبراهيم المناسترلي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الصناعة بحزب الشعب الجمهورى، ‏أن عودة شركة النصر للمسبوكات انتصار كبير للصناعة الوطنية، ودور قوي وفعال من نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل الذي أعاد الشركة من خلال جمع كافة الأطراف سويا والقضاء على كافة مشاكلها وانطلاقها مجددا في السوق المصري.

أضاف المناسترلى لـ"الخليج 365" أنه يوجد فرص للنهوض بالصناعة المصرية، للتغلب علي التحديات المتعددة التي تواجهها، ‏ومنها تشغيل المصانع المتوقفة وعلى رأسها مصنع النصر للمسبوكات الذي يوفر كافة انواع المواسير للسوق المحلي وبطبيعة الحال المبادرة الرئيسية حياة كريمة ،وتوفير تلك المواسير بدلا من استيرادها خاصة أن الشركة أيضا لديها القدرة على التصدير حيث كانت تصدر ل19 دولة من قبل ويمكنها أيضا التصدير إلى عشرات الدول حاليا.

وشدد إبراهيم المناسترلي، على الدور المهم للصناعة الوطنية في تلك الفترة وعلى الدور المحوري الذي يقوم به الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ،بهدف دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام و تعميق الصناعة الوطنية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن ‏مما يساهم في توفير الاحتياجات للسوق المحلي من جانب وخفض فاتورة الاستيراد من جانب آخر وزيادة الصادرات ،وهو هدف مهم للاقتصاد المصري للوصول بها الي 135 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.



