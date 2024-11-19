شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يقفز 45 جنيها وعيار 21 بـ3665 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز سعر الذهب في مصر بحوالي 45 جنيهًا قبل قليل، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولات بالأسواق عند 3665 جنيهًا للجرام الآن في الأسواق.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4190 جنيها.

عيار 21 يسجل 3665 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3141 جنيها.

الجنيه الذهب 29320 جنيها.

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بدعم من تعافي سعر الذهب العالمي بعد انتهاء موجة من التراجع خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تبقى تداولات الذهب المحلي معتمدة بشكل كبير على أداء الذهب العالمي، ولكن بشكل عام يستمر الترقب في الأسواق للتحركات خلال الفترة القادمة.

وتعافي سعر الذهب في مصر بدعم من توقف سعر الذهب العالمي عن الهبوط ليحاول تعويض جزء من الخسائر التي سجلها خلال الفترة الماضي، وذلك مع استمرار تأثر حركة السعر المحلي بتغيرات سعر الذهب العالمي بشكل أساسى.

ومن جهة أخرى تستمر التحركات التدريجية والمعتدلة في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية فى تحقيق استقرار في أسواق الذهب، ليظل الاعتماد في تغيرات التسعير حالياً على سعر الذهب العالمى.