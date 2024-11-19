شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المسؤولة عن تطوير رأس الحكمة تتعاقد مع "حسن علام" لتطوير البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت "مدن القابضة" اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم مع مجموعة "حسن علام القابضة"، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في جمهورية مصر العربية. وتتمثل أهداف مذكرة التفاهم في تعزيز أوجه التعاون في مجال البنية التحتية والطاقة وأنظمة معالجة المياه.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدن القابضة: "تؤكد هذه الاتفاقية التزام "مدن" الثابت بتعزيز فرص الشراكة التي من شأنها دفع عجلة النمو والتنوع في مشروع رأس الحكمة، وترسخ رؤية المجموعة في تطوير مشاريع تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية في مختلف المجالات، مما يجعل مشروع رأس الحكمة محركاً مهماً لعجلة الاقتصاد ونموذجاً للمجتمعات العمرانية المتكاملة والمستدامة."

ومن جانبه، قال حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة: "نحن فخورون بشراكتنا مع مدن، حيث أن هذا التعاون في مشروع رأس الحكمة يمهد الطريق لتقديم مشاريع عالمية المستوى ويدعم الطموحات الحضرية والاقتصادية للمنطقة. وبدورنا، نحن ملتزمون بالاستفادة من الإمكانيات التي تحظى بها مجموعة مدن القابضة ونتطلع إلى نجاح شراكتنا لبناء وجهة عمرانية وسياحية رائدة."

وبدوره، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: "يعد هذا التعاون إضافة جديدة للشراكات الاستراتيجية القائمة في مشروع رأس الحكمة، ويعكس التزامنا المستمر بتعزيز التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين الهادف إلى تسخير الخبرات والقدرات المشتركة لتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار."

تجدر الإشارة إلى أن شركة حسن علام القابضة ستعمل أيضاً على تقديم حلول بناء جاهزة مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة والاستدامة لمشروع رأس الحكمة