شكرا لقرائتكم خبر عن من السماء إلى الحقول.. كيف تساعد الدرون المزارعين فى اتخاذ قرارات دقيقة؟" والان مع تفاصيل الخبر

تكنولوجيا الزراعة كانت إحدى المحاور البارزة في النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2024، الذي يُقام في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية، الحدث، الذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستعرض أحدث الحلول التقنية الموجهة لدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الزراعي.

في كلمتها، أكدت مريم الشرقاوي، رئيس التكنولوجيا الزراعية في شركة EFIG، على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مواجهة تحديات القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن الأدوات التقنية الحديثة أصبحت أساسية لتعزيز الإنتاجية وتحسين استدامة الموارد الزراعية، ما يُسهم في دعم الاقتصاد المصري.

وأضافت أن التنوع الكبير في الأدوات والأساليب التكنولوجية التي يعتمد عليها المزارعون يساهم في تعزيز الاقتصاد القومي لمصر، لافتة إلى أن التكنولوجيا لها تأثير مباشر في حل المشكلات وزيادة الإنتاجية الزراعية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد صلاح، مؤسس شركة Geospatial Solutions، أن الطائرات بدون طيار (الدرون) تُعد أداة فعالة لتنمية المحاصيل الزراعية. التقنية تتيح للمزارعين الحصول على صور دقيقة لصحة النباتات، ما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الري ومتابعة جودة المحاصيل بانتظام. كما أشار إلى أن الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية توضح صحة النبات من خلال اللون الأخضر، لكن "الدرون" يوفر صوراً أكثر دقة في مراقبة صحة النبات، كما يسمح بتجمع البيانات عدة مرات في اليوم، مما يعزز من متابعة صحة المحاصيل الزراعية بشكل مستمر.

وفي السياق ذاته، أشار عثمان أبو لبن، الرئيس التنفيذي لشركة I-FLY Egypt، إلى أن استخدام الدرون يعزز من عملية التصوير ورفع المساحات الزراعية وتحليل مشاكل النباتات، مما يساعد في تحسين جودة الإنتاج الزراعي. وأكد أهمية استفادة المزارعين من التجارب العالمية، مثل التجربة الصينية، التي تعتمد بشكل مكثف على التكنولوجيا في تطوير الزراعة.

محمود صبري، مستشار رئيس مجلس الإدارة في شركة راي تيك، شدد على أن أكثر من 80% من المياه العذبة تُستخدم في الزراعة، مشيرًا إلى أن إدارة الموارد المائية باستخدام التكنولوجيا يعزز الأمن الغذائي، ويحسن من صادرات المنتجات الزراعية. كما لفت إلى أهمية توعية المزارعين بآليات الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق أفضل عائد من الأراضي الزراعية.

أما عاطف صابر، الرئيس التنفيذي لقطاع البنوك والمدفوعات الإلكترونية في بنك "AgriBank Egypt"، فقد أكد أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا متزايدًا باستخدام التكنولوجيا في قطاع الزراعة. وأوضح أن البنك الزراعي المصري بدأ بالفعل في توفير خدمات رقمية لدعم المزارعين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمزارعين بالتعاون مع شركة "إي فاينانس".

وأشار إلى أن البنك يسعى إلى تسهيل الوصول إلى التمويل الرقمي للمزارعين، وهو ما يُعد خطوة أساسية نحو تعزيز استدامة العمليات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.