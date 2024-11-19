شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 14محلا تجاريا لوزارة التموين بالعاشر من رمضان لتطوير الخدمات التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن تسليم 14 محلًا تجاريًا، للجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات التموينية بالمدينة، وفي إطار تعزيز التعاون بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه، أن هذه المحال ستُخصص لأنشطة تموينية وأسواق استهلاكية متنوعة، بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين وتسهل وصولهم إلى السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تُولي أهمية كبرى لتوفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، وتوفير بيئة متكاملة توفر جودة الحياة في المدن الجديدة.

