شكرا لقرائتكم خبر عن سعر شيفروليه الدبابة البيك آب موديل 2024.. تبدأ من 686 ألف جنيه إلى 745 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تقدم السيارة "شيفروليه الدبابة " البيك اب موديل 2024 للسوق المصرية بخمسة فئات مختلفة التجهيزات، وإليك أسعار الـ5 فئات:

أسعار الفئة الأولى من شيفروليه الدبابة " البيك أب " 745 ألف جنيه.

الفئة الثانية فقد سجل مبلغ 760 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بمبلغ688 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة كاملة التجهيزات فسعرت بنحو 703 ألف جنيه.

وأخيرا الفئة الخامسة جاءت بسعر 686 ألف جنيه.

تأتي شيفروليه الدبابة بمحرك تربو ديزل 2499 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة 79 حصان، و176 نيوتن / متر من عزم الدوران عند 3900 لفة، مما جعلها تتميز بالقدرة على شحن أثقل الحمولات بمعدلات استهلاك اقتصادية .



تحتوي الدبابة على مجموعة من أنظمة السلامة والأمان، أبرزها نظام الفرامل، الذي يمنح تحكم أفضل في السيارة أثناء ضغط الفرامل، وسرعة رد الفعل خلال الضغط المفاجيء للفرامل، مع عدم انزلاق الإطارات نتيجة الضغط على الفرامل في حالة عدم التحميل، وأخيرا تقليص المسافة اللازمة لكبح السيارة .