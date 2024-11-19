شكرا لقرائتكم خبر عن توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز.. أهم محاور العمل البترول تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأشهر الأخيرة بدء دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز بوتيرة أسرع والاستفادة من الحزم التحفيزية التي قدمها قطاع البترول للاستثمار في هذا المجال ، وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الذى أشار إلى أن المجهودات الواسعة للتعاون بين قطاع البترول وشركاء الاستثمار العالميين والمصريين للبناء علي الفرص الواعدة وتكثيف الانشطة سعياً نحو تزايد معدلات الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية .

كما تكثف الشركات العالمية لأنشطتها خلال الفترة الاخيرة في مناطق عملها وتتضمن احدث الانشطة ومنها بدء حفر آبار جديدة لاستكشاف الغاز فى غرب البحر المتوسط من خلال شركة شيفرون العالمية في المنطقة العربية، وكذلك خطة شركة اكسون موبيل العالمية لبدء الحفر الشهر المقبل، كما تنفذ شركة بريتش بتروليوم العالمية برنامجاً طموحا للحفر علاوة علي بدء المسح السيزمي الاستكشافي في غرب المتوسط للتعرف على الفرص الموجودة.



وتتضمن أهم محاور العمل البترول وفقا للمهندس كريم بدوى وزير البترول الأتى..

1- توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز ياتى فى مقدمة المحاور ويمثل الاولوية الاولي للوزارة من خلال العمل بكافة السبل لتعظيم جهود الاستكشاف والإنتاج .

2- محور الاستفادة بقدرات البنية التحتية لقطاع تكرير البترول والبتروكيماويات التي تم تشييدها علي مدار عقود في هذه المرحلة الهامة وتشغيل هذه البنية التحتية باعلي طاقة إنتاجية من اجل تحقيق قيمة مضافة وعواءد اكبر للاقتصاد المصري .

3- محور تنمية ثروات مصر المعدنية يحظي بإهتمام كبير لرفع نسبة مساهمته في الناتج القومي من 1% حالياً الي ما يتراوح بين 5-6% ، مؤكداً اهمية استثمار جميع الخبرات والطاقات للمساهمة في تطوير هذا القطاع و احداث تحول إيجابي فيه .



4- المحور الرابع يتمثل فى إعادة هيكلة نسبة مزيج الطاقة فى مصر بالشكل الأمثل وذلك بالتعاون كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف زيادة نسبة تمثيل الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء والهيدروجين ودورها المهم في خفض الانبعاثات وبما يتيح الفرصة لاستغلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي فى صناعات القيمة المضافة مثل صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق وتصدير الفائض .



5- المحور الخامس والذي ياتى على راس اولويات الوزارة والخاص بالاهتمام الصحة والسلامة المهنية والبيئة والاستدامة ، والاهتمام بالعنصر البشرى الذي يعد اهم ثروة يمتلكها القطاع ، موجهاً الشكر لكافة العاملين الحاليين والسابقين على جهودهم فى الانجازات وإقامة مشروعات وبنية تحتية للقطاع على مر العقود ، ووجه الوزير بالتوسع فى بناء القدرات البشرية للعاملين من خلال برامج تدريب تخصصية للفنيين لإكسابهم القدرات والمهارات ، حيث ان مجالات الصحة والبيئة والاستدامة من اهم المقومات الرئيسية لجذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع البترول ، بالاضافة الى اهمية التوسع فى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك لتوفير موارد طاقة لنمو وازدهار الاقتصاد الوطني .

6-المحور السادس يتمثل فى العمل التكاملى سواء مع جهات ووزارات الحكومة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، او التعاون مع مجلسى النواب والشيوخ لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات ، او التكامل والتعاون مع الشركاء الدوليين والمصريين ، والعمل على زيادة التعاون الإقليمي والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي ودورها كمركز اقليمى للطاقة من خلال الاستفادة من البنية الاساسية التى تمتلكها من مصانع اسالة الغاز ومعامل التكرير .