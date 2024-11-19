شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يرتفع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3628 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بمستهل التعاملات الصباحية، عقب ارتفاع بحوالي 20 جنيها، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3620 جنيهاً الآن، وذلك تزامناً مع عودة التعافي في أسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4137 جنيها. عيار 21 يسجل 3620 جنيهاً. عيار 18 يسجل 3103 جنيهات. الجنيه الذهب 28960 جنيها.الاتجاه العام للذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بدعم من تعافي سعر الذهب العالمي بعد انتهاء موجة من التراجع خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تبقى تداولات الذهب المحلي معتمدة بشكل كبير على أداء الذهب العالمي، ولكن بشكل عام يستمر الترقب في الأسواق للتحركات خلال الفترة القادمة.

وتعافي سعر الذهب في مصر بدعم من توقف سعر الذهب العالمي عن الهبوط ليحاول تعويض جزء من الخسائر التي سجلها خلال الفترة الماضي، وذلك مع استمرار تأثر حركة السعر المحلي بتغيرات سعر الذهب العالمي بشكل أساسى.

ومن جهة أخرى تستمر التحركات التدريجية والمعتدلة في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية فى تحقيق استقرار في أسواق الذهب، ليظل الاعتماد في تغيرات التسعير حالياً على سعر الذهب العالمى.



وساعد هذا على استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي اعتمد تسعير الذهب المحلي على حركة سعر أونصة الذهب العالمي، خاصة أن الطلب المحلي على الذهب مؤخراً يشهد تراجع.