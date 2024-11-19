شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء مصرفيون: مواجهة التهديدات المالية العالمية تتطلب تكنولوجيا متطورة والان مع تفاصيل الخبر

ناقش خبراء مصرفيون أحدث التطورات في أساليب مكافحة الاحتيال، من الأساليب التقليدية إلى التقنيات الحديثة. وأكدوا على أهمية الاستفادة المتزايدة من التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التهديدات المصرفية العالمية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد، جاء ذلك في إطار فعاليات معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2024"، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، شدد على دور البرامج التدريبية في رفع الوعي لدى العاملين في القطاع المصرفي حول أساليب الاحتيال الحديثة، مشيراً إلى أهمية هذه البرامج في تدريب فرق التحقيق والامتثال والمخاطر والأمن السيبراني.

من جانبه، أشار مصطفى خضر، مدير عام إدارة مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري، إلى أن التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، أسهمت بشكل كبير في تحسين إجراءات الكشف عن الاحتيال، لافتاً إلى أن البنك المركزي كان من أوائل الجهات التي أنشأت وحدة لمكافحة الاحتيال داخل البنوك.

وفي سياق متصل، أكد المستشار محمد الزند على ضرورة تحديث الإطار التشريعي لمواكبة التطورات السريعة في التكنولوجيا وجرائم الاحتيال، مشيراً إلى مشروع قانون تنظيمي للذكاء الاصطناعي قيد الدراسة لتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار وتحمي الاقتصاد الوطني.