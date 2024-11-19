شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. استقرار بعد هبوط 3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد هبوط بحوالي 3 جنيهات ، وفق بيانات بورصة الدواجن، ويسجل سعر الكيلو 68 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة وفي مناطق يصل 69 جنيها وسط فروق طفيف من مزرعة إلي أخرى.

ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 80 جنيها الي 90 جنيهاً وفق كل محافظة، كما يتم تسعير البانية والوراك وغيرها وفق كل تاجر.



وسجل سعر الفراخ الساسو 88 و 87 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات اليوم كما استقر سعر الكتكوت الابيض 36 جنيها والكتكوت الساسو 18 جنيهاً وهو ما يساهم في استقرار الأسواق



واستقرت أسعار البيض الأبيض في الأسواق للمستهلكين ليصل سعر الكرتونة 157 جنيهًا والبلدي 147 جنيهًا و160 جنيهًا للبيض الأحمر.



