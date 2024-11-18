شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل الابتكار الرقمى.. تقنيات حديثة تُعيد تشكيل الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار فعاليات معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2024"، تم عقد جلسة نقاشية بعنوان "اتجاهات التكنولوجيا المبتكرة التي تشكّل المستقبل"، التي ركزت على أبرز التوجهات التكنولوجية التي أصبحت المحرك الرئيسي للنمو وتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات. الجلسة التي شهدت مشاركة عدد من الخبراء البارزين في مجال التكنولوجيا، ناقشت تأثير تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية على الأعمال والمجتمعات.

التكنولوجيا محرك أساسي للتحول الرقمي

خلال الجلسة، أكد أيمن الجوهري، الخبير في تكنولوجيا المعلومات، أن التقنيات الحديثة أصبحت تُشكل عصب التحولات الرقمية في مختلف الصناعات، مشيرًا إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية وتعزيز النمو المستدام، وأضاف أن هذه التقنيات تتسارع بشكل كبير وتُحدث تحولًا كبيرًا في كافة مجالات الحياة.

من جانبه، أكد محمد وصفي، مدير شركة "إتش بي إي مصر"، أن التوجهات التكنولوجية الحديثة يجب أن تتماشى مع احتياجات الاقتصاد المصري كجزء من الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين أصبحت أدوات أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي.

الابتكار والذكاء الاصطناعي في خدمة المستقبل

كما أوضح محمد المفتي، الرئيس التنفيذى لشركة "آى سى تى مصر"، أن الابتكار التكنولوجى أسهم فى تغيير أساليب العمل، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعى يلعب دورًا محوريًا في تحسين اتخاذ القرارات عبر التحليل التنبؤى للبيانات.

وأشار ستيفان كورجر، رئيس التكنولوجيا والمنتجات في شركة "درايف"، إلى أن الابتكار التكنولوجى يعزز قدرة الشركات على تقديم حلول مبتكرة تواكب احتياجات المستهلكين المتطورة، ويُسهم فى تحسين تجربة العملاء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعى.

دور مصر في قيادة التحول الرقمي بالمنطقة

تُظهر فعاليات "Cairo ICT 2024" الدور الريادي لمصر فى التحول الرقمى بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بفضل المبادرات الحكومية الرامية إلى بناء اقتصاد رقمى مستدام يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.

تُعد الجلسات النقاشية فى "Cairo ICT 2024" فرصة هامة لاستكشاف الاتجاهات التكنولوجية المستقبلية التي ستُعيد تشكيل الصناعات وتساهم في دفع عجلة التحول الرقمى على مستوى العالم.