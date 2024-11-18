شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: استدامة الطاقة فى صدارة أولويات تشغيل مراكز البيانات والان مع تفاصيل الخبر

شهد مؤتمر AIDC في دورته الأولى جلسة نقاشية بعنوان "معضلة الطاقة وتشغيل مراكز البيانات المستدامة في عالم مدفوع بالسحابة"، تناولت تحديات تشغيل مراكز البيانات فى ظل التحول الرقمي المتسارع، وأبرز الحلول المستدامة لتلبية احتياجاتها المتزايدة.

يُعقد المؤتمر خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يهدف المؤتمر، الذي تنظمه شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" بالتعاون مع "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، إلى استكشاف أحدث التقنيات التي تُعيد تشكيل مستقبل الصناعات والمجتمعات، بحضور قادة التكنولوجيا وممثلي كبرى المؤسسات العالمية.



ناقشت الجلسة، التي أدارها أحمد عبد اللطيف نائب رئيس المؤتمر، أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير مراكز البيانات، مع التركيز على الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيلها بكفاءة.

أوضح بيل لينيهان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Zola Electric، أن شبكات الطاقة الحالية غير كافية لمواكبة الطلب المستقبلي، داعيًا إلى تكامل الشبكات الرقمية لزيادة الكفاءة.

فيما أكدت إليزابيتا بارونيو، مديرة برنامج أول بمراكز بيانات "خزنة"، أن الشركة تعتمد على ألواح شمسية متطورة لتغطية احتياجات مراكز البيانات من الطاقة، ضمن خططها لتحقيق معايير الاستدامة والمرونة.

واستعرض أليكسي أوشاكوف، مسؤول تطوير الأعمال بشركة Cummins، دور شركته في توفير 30 جيجاواط من الطاقة لمراكز البيانات، مع التركيز على المبادرات المستدامة في إفريقيا لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.

من جانبه، كشف أحمد فارس، مدير قسم توليد الطاقة بشركة Korra Energi، عن اختبار مولدات سيارات تعمل بالطاقة المستدامة سيتم إطلاقها بحلول عام 2026، مع تقديم حلول تعتمد على الديزل لتلبية احتياجات مراكز البيانات الحالية.

وأكد هاني محمد على، رئيس قسم مبيعات ما قبل البيع بشركة Schneider Electric، أن 95% من مكونات الطاقة المستخدمة في مراكز البيانات تعتمد على تقنيات الشركة، مع الالتزام بتقديم حلول صديقة للبيئة.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية البنية التحتية القوية لتأمين استدامة الطاقة للقطاعات الحكومية والخاصة، مع دعوة لتعزيز التعاون الإقليمي لتطوير حلول مبتكرة تواجه تحديات المستقبل.

يمثل مؤتمر AIDC منصة رائدة لتبادل الأفكار والابتكارات، حيث يجمع قادة التكنولوجيا لاستكشاف الفرص والتحديات التي تواجه قطاع مراكز البيانات والطاقة المستدامة في المنطقة، بما يعزز من مكانة مصر ودول المنطقة كمحرك رئيسي لصناعة التكنولوجيا.