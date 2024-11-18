شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد اجتماعا لمتابعة نشاط تحويل السيارات للغاز والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا لمتابعة نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود .

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المحطات التى تم الانتهاء من تنفيذها ودخولها على الخدمة أمام الجمهور والمحطات الجاري تنفيذها لدخولها على الخدمة تباعاً، كما تم استعراض عدد السيارات التى تم تحويلها للعمل بالغاز والخطط المستهدفة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز للاستفادة من مزايا الغاز الطبيعي الاقتصادية مقارنة باستخدام الوقود السائل(البنزين والسولار)، فضلاً عن مساهمته الإيجابية فى خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.



حضر الاجتماع المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس محمد خضير والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية والمهندس معتز عاطف رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول والثروة المعدنية والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة ، والمهندس محمود ناجي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للنقل والتسويق، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس.



