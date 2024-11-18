شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يستعرض محاور عمل الوزارة في لقاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد كريم بدوي وزير البترول ، أن توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز ياتي في مقدمة المحاور الخاصة باستراتيجية الوزارة ويمثل الاولوية الاولي للوزارة من خلال العمل بكافة السبل لتعظيم جهود الاستكشاف والإنتاج ، مشيرا الي اهمية محور الاستفادة بقدرات البنية التحتية لقطاع تكرير البترول والبتروكيماويات التي تم تشييدها علي مدار عقود في هذه المرحلة الهامة وتشغيل هذه البنية التحتية باعلي طاقة إنتاجية من اجل تحقيق قيمة مضافة وعوائد اكبر للاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال كلمته في لقاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق ، اليوم بحضور لفيف من شركات البترول وقيادات الغرفة الامريكية بالقاهرة .

أضاف كريم بدوي أن محور تنمية ثروات مصر المعدنية يحظي بإهتمام كبير لرفع نسبة مساهمته في الناتج القومي من 1% حالياً الي ما يتراوح بين 5-6%، مؤكداً اهمية استثمار جميع الخبرات والطاقات للمساهمة في تطوير هذا القطاع وإحداث تحول إيجابي فيه.

وأضاف بدوى ان المحور الرابع يتمثل فى إعادة هيكلة نسبة مزيج الطاقة فى مصر بالشكل الأمثل وذلك بالتعاون كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف زيادة نسبة تمثيل الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء والهيدروجين ودورها المهم في خفض الانبعاثات ووصولها ل 42‎%‎ بحلول 2030.

وحول المحور الخامس قال انه ياتى على راس اولويات الوزارة والخاص بالاهتمام الصحة والسلامة المهنية والبيئة والاستدامة، والاهتمام بالعنصر البشرى الذي يعد اهم ثروة يمتلكها القطاع،

وأضاف بدوى أن المحور السادس يتمثل فى العمل التكاملى سواء مع جهات ووزارات الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أو التعاون مع مجلسى النواب والشيوخ لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات، أو التكامل والتعاون مع الشركاء الدوليين والمصريين، والعمل على زيادة التعاون الإقليمي والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي ودورها كمركز اقليمى للطاقة من خلال الاستفادة من البنية الاساسية التى تمتلكها من مصانع اسالة الغاز ومعامل التكرير.



