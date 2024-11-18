شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: نحرص على سداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام والان مع تفاصيل الخبر

أكد كريم بدوي وزير البترول، أن الوزارة حريصة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب والتواصل معهم بصورة مستمرة لا سيما في ظل التحديات الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق، بحضور لفيف من الحضور.

أضاف بدوي أن السوق المصري كبير وجاذب للاستثمار، وهناك تعاون كبير مع العديد من دول المنطقة منها قبرص في ملف الغاز، مشيرا إلي بدء دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز خلال الأشهر الأخيرة بوتيرة أسرع والاستفادة من الحزم التحفيزية التي قدمها قطاع البترول للاستثمار في هذا المجال، وذلك في ظل المجهودات الواسعة للتعاون بين قطاع البترول وشركاء الاستثمار العالميين والمصريين للبناء علي الفرص الواعدة وتكثيف الانشطة سعياً نحو تزايد معدلات الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.

ونوه إلي التعاون مع وزارة الكهرباء في العديد من المجالات في الطاقة الجديدة والمتجددة.