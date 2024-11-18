شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 30864 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 38250 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 13544 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 8303 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 11503 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة.