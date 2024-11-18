شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تركيز على قطاع التعدين ورفع نسبته فى الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد كريم بدوي وزير البترول، أن استراتيجية الوزارة تركز علي العديد من المحاور علي رأسها زيادة الإنتاج من جانب وتنمية الحقول من جانب أخر، تزامنا مع ما يشهده القطاع من تطوير في البنية الاساسية وما يمتلكه من فرص استثمارية متنوعة .

جاء ذلك خلال لقاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق، بحضور لفيف من الحضور .

أضاف أن هناك تركيز علي قطاع التعدين ولا سيما أنه يمتلك فرصا كبيرة وهدفنا الرئيسي في قطاع التعدين هو رفع مساهمته في الناتج القومي التي لا تتعدي 1% حالياً إلي ما يتراوح بين 5-6%، مؤكدا أهمية العمل وفق أسس علمية وعملية لتطوير الأداء وتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضم فرص استثمارية واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن .

أضاف كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تعمل على تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر لتصل نسبتها إلى نحو 42% بحلول 2030، في إطار استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة.