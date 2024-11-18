شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أقاسيم» يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 1 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية، اليوم، بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1ريال للسهم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سيصبح عدد أسهم الشركة بعد التعديل 25 مليون سهم بدلا من 2.5 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حينه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سيصبح عدد أسهم الشركة بعد التعديل 25 مليون سهم بدلا من 2.5 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حينه.