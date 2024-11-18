شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصري يستعرض أحدث خدماته الرقمية في معرض "Cairo ICT 2024".. صور والان مع تفاصيل الخبر

شارك البريد المصري في معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "Cairo ICT 2024" بمجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي تعكس التطور الكبير الذي حققته الهيئة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي.

وأعلنت الهيئة عن نجاحها في تطوير شبكة واسعة من المنافذ البريدية التي تضم 4600 مكتب بريد، بالإضافة إلى 83 كشكًا بريديًا و130 سيارة متنقلة، مع إطلاق أول مكتب بريد من نوعه في المنطقة يعمل بنظام "Drive Thru"، مما يتيح تقديم الخدمات للمواطنين من داخل سياراتهم. وتخطط الهيئة لنشر هذا النموذج في مناطق مختلفة ضمن جهودها لتحديث الخدمات البريدية.

كما أكد البريد المصري على دوره المحوري في مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء من تطوير 817 مكتبًا بالكامل ضمن المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تحقيق نسبة إنجاز 83% في تطوير 762 مكتبًا ضمن المرحلة الثانية. ويهدف البريد المصري من خلال هذه المبادرة إلى توفير خدمات مالية وبريدية وحكومية متكاملة للمواطنين في القرى والمناطق النائية.

في إطار التحول نحو الاستدامة، أطلقت الهيئة مشروع تحويل أسطولها البريدي للعمل بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية. ويضم الأسطول 1659 سيارة، منها 91 سيارة تعمل ضمن شركة البريد للتوزيع.

وخلال المعرض، استعرض البريد المصري خدماته الجديدة، مثل خدمة "وصلها" المتطورة لدعم التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الحكومية المميزة عبر منصة مصر الرقمية، بما يشمل التوثيق والشهر العقاري وخدمات الأحوال المدنية وصرف المستحقات المالية.

تؤكد هذه الخطوات ريادة البريد المصري في تقديم خدمات عصرية ومتطورة تدعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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