شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز 2 مليار جنيه خلال أقل من 3 ساعات.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 31010 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 38425 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 13608 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 8368 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 11583 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 3191 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 8831 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين وهم: بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والعربية للمحابس، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.455 مليون وثيقة بدلا من 3.465 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والعبور للاستثمار العقاري، وريكاب للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وحق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 عدد مليون سهم، 40 ألف سهم، 159.3 ألف سهم، 890.3 ألف سهم، 23.9 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 70.7 ألف سهم، 20 سهمًا، 120 ألف سهم، 13.8 مليون سهم، 3.25 مليون سهم، 1000 سهم، على الترتيب، واشترت إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما عدد 10 آلاف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتا العربية للمحابس، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 400 ألف سهم، 350 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 46.15 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات البنك المصري لتنمية الصادرات، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، وحق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 عدد 1357 سهمًا، 33.8 ألف سهم، 700 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 5416 سهمًا.

وفي سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، ففي قطاع الأغذية، حققت الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، مبيعات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.5 مليار جنيه مبيعات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 143.1 مليون جنيه مقارنة مع 92.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، مبيعات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.9 مليار جنيه مبيعات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 166.5 مليون جنيه مقارنة مع 102.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة بلتون القابضة، إيرادات تشغيل بلغت 4.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 956.5 مليون جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 405%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 3.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 424.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 639%.

وفي القطاع العقاري، حققت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، إيرادات نشاط بلغت 319.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 262.3 مليون جنيه مبيعات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 1.2 مليار جنيه مقارنة مع 14 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

في سياق منفصل قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مساحة الأرض المقرر شرائها في حدائق العاصمة بمساحة 770 فدان، بقيمة إجمالية 12.6 مليار جنيه، وتم سداد 10% من قيمة الأرض، على أن يتم سداد بباقي القيمة على 6 سنوات.