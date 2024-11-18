وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع "منطقة الأعمال المركزية" بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني يؤكد ضرورة الالتزام الصارم بالجداول الزمنية للتسليم الابتدائي للأبراج.. وضغط معدلات الأداء



عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم الإثنين، لمتابعة سير العمل بمشروع "منطقة الأعمال المركزية" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع، وشركة "CSCEC" الصينية، وشركة انكوم.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة الالتزام الصارم بالجداول الزمنية للتسليم الابتدائي لأبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتكثيف أعداد العمالة، وضغط معدلات الأداء لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة.

وأشار الوزير، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا، مقسمة كما يلى: 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، و5 أبراج سكنية، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، إضافة للبرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري).