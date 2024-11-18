شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يرتفع 50 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3595 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين بمستهل التعاملات الأسبوعية، عقب ارتفاع بحوالي 50 جنيها، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3595 جنيهاً الآن، وذلك تزامناً مع عودة التعافي في أسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4109 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3595 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3081 جنيها.

الجنيه الذهب 28760 جنيها.

الذهب العالمي

وحقق الذهب أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021 بنسبة 4.4% ليسجل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفض الذهب بأكثر من 250 دولار وبنسبة 9.1% من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2790 دولار للأونصة وحتى أدنى مستوى سجله يوم أمس عند 2536 دولار للأونصة، وتعاود الأوقية الصعود إلي مستويات 2587 دولاراً الآن.