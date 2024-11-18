شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال أعمال إسكندرية تناقش مع السفير الكورى ملف التدريب والتشغيل والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية في مركز التدريب والتشغيل المهني VTEC” " التابع لها، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، كيم يونغهيون، سفير جمهورية كوريا، وكل من، آن تشانغ كيون، سكرتير ثانٍ، جينيونغ كيم، المديرة القطرية للوكالة الكورية للتعاون الدولي "KOICA"، وشين إينيه، مديرة برامج وكالة التعاون الدولي الكوري، وهيام حسن، باحثة في سفارة جمهورية كوريا، وبحضور شيرين ميخائيل، ممثلة برنامج الغذاء الدولي"WFP "، وذلك لبحث سُبل التعاون مع المركز في وورش العمل التي بلغ عددها 12 ورشة.

استعرض محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، خلال جولته مع السفير الكوري، تدريبات وأنشطة مركز“VTEC “ التابع للجمعية، وذلك بزيارة ورش عديدة منها، ورشة الكليم، والملابس الجاهزة، هذا إلى جانب تدريب اللحام تحت الماء، وكذلك ميكانيكا السيارات، وورشة التبريد والتكييف، وتدريب النساء على الطبخ.

أوضح هنو، تعاون المركز مع المصانع والفنادق والشركات، فضلاً عن التواصل المستمر مع الحكومة المصرية؛ قائلاً " تهتم مصر بدورها الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية وهذا ما يمثله مركز"VTEC "، في إشارة إلى انفتاح المركز للحصول على المنح المُقدمة لتدريب كل من المصريين واللاجئين، مُشيرًا إلى إمكانية إضافة المزيد من الورش والتدريبات بالتعاون مع الجهات المانحة.

وكشف هنو، عن خِطة جمعية رجال أعمال إسكندرية لتوقيع بروتوكول تعاون مع برنامج الغذاء الدولي "WFP" لدعم اللاجئين في مصر، وذلك بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي " KOICA".



في السياق نفسه، لفَّتَ نادر أحمد، مدير مركز"VTEC "، إلى الشراكات الاستراتيجية القائمة بين المركز والعديد من المنظمات منها الوكالة الألمانية "GIZ"، والأمريكية "USAID"، والتي ترفع من إسهامات المركز في توصيل راغبي العمل بالمصانع والشركات.



وكشف نادر، عن أعداد خريجي دورات مركز التدريب والتشغيل المهني ليبلُغ عددهم 90 مُتدربًا شهريًا و1000 مُتدربًا سنويًا، لافتًا إلى أنه لا يقتصر دور المركز على تدريبهم، بل يمتد لإيجاد فرص عمل مناسبة من خلال مركز التوظيف المتوافر بالمركز، ودعمهم في مشروعاتهم الخاصة.



وقال كيم يونغهيون، سفير جمهورية كوريا، بأن مصر تُعتبر أولوية لبلاده التي تسعى للاستثمار وتنمية قطاعي التعليم والتدريب المهني، وأكد على الاهتمام الكبير بالمجالات التقنية والتنمية البشرية والمناخية، خصوصًا مع تزايد احتياجات المُدن الذكية للتقنيات العالية.



وأشاد السفير الكوري، بالتعاون المُثمِر بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي "KOICA" ومركز VTEC، مؤكدًا دعمه للبرنامج والعمل على إنجاحه، وأثنى على دور مركز التدريب والتشغيل المهني لتدريب اللحام تحت الماء لما له من أجرٍ عالٍ يكسبه الشباب بعد التدريب، داعيًا إلى الاهتمام بمجالات البيئة والتغيٌر المناخي.



