شكرا لقرائتكم خبر عن مي عبد الحميد: خلال 3 ساعات فقط بيع 2400 كراسة شروط "سكن لكل المصريين 5" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن بيع كراسات الشروط للطرح الجديد "سكن لكل المصريين5" للمواطنين ذوي الهمم يسير بصورة طبيعية ودون رصد أي معوقات، وذلك خلال الساعات الأولى من بيعها في مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الإعلان.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن كراسات الشروط تتواجد بالفعل وبكميات كبيرة في جميع مكاتب البريد المميكن التي تم الإعلان عنها مسبقًا، والتي يمكن التعرف على العناوين التفصيلية لها من خلال الرابط https://tinyurl.com/25md7wm7.

وأضافت، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد "سكن لكل المصريين5" يشهد إقبالًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى، حيث قام 2400 مواطن بشراء كراسة الشروط خلال الساعات الأولى من الإعلان، بينما قام 140 مواطنا بسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما يعطي مؤشرًا عن الاقبال الواسع المنتظر للإعلان.

وأوضحت السيدة مي عبد الحميد أنه تم تشكيل لجنة متابعة داخلية بالصندوق لرصد أي معوقات تواجه المواطنين خلال عملية شراء كراسة الشروط لإعلان "سكن لكل المصريين5" والعمل على حلها فورًا، لضمان سهولة حصول المواطنين على كراسة الشروط.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنها طالبت فرق الرصد والمتابعة بالصندوق بتكثيف العمل والمتابعة للرد على أي شائعات أو معلومات مغلوطة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو من خلال المواقع الإخبارية، حيث يسعى البعض لاستغلال اهتمام المواطنين بالإعلان الجديد ومحاولة تحقيق مكاسب من وراء ذلك.

وأكدت أنه يمكن للمواطنين الراغبين في تقديم شكاوى تخص عملية شراء كراسة الشروط التواصل مع إدارة الشكاوى والمقترحات بالصندوق من خلال رابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWAK.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن الاستفسار عن أي معلومة تخص الإعلان من خلال التواصل مع الصندوق من خلال قنوات الاتصال المختلفة، مثل الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع فيسبوك https://www.facebook.com/SHMFFEG، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه لا داعى لتزاحم المواطنين أمام مكاتب البريد منذ اليوم الأول لطرح كراسات الشروط، خصوصًا وأن أسبقية الحصول على كراسة الشروط لن تؤثر سلبًا أو إيجابًا في حصول المواطن على وحدة سكنية، حيث يطبق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نظام الأولويات لترتيب المستحقين للحصول على وحدة سكنية وليس أسبقية شراء كراسة الشروط.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق لمعرفة المعلومات الصحيحة من مصدرها الموثوق، وهي الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg.