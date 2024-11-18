نائب وزير الإسكان يُتابع مع مسئولى البنكين الدولى والآسيوى موقف برنامج الصرف الصحى

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القاهرة - سامية سيد - ..ومسئولو بعثة البنك الدولي والبنك الأسيوي يشيدون بالنتائج التي تم تحقيقها في تنفيذ المشروعات بالبرنامج

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعثة البنك الدولي برئاسة مايكل هاني، مدير ممارسات المياه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R) في مرحلته الثانية، وذلك بمشاركة ممثلي بعثة البنك الأسيوي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU.

ويأتي اللقاء في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء الافتتاحي للبعثة بالإشارة إلى أن نجاح تنفيذ البرامج التنموية بالقطاع هو نتاج التعاون والمتابعة المستمرة من مختلف الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية، حيث حقق برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج في مرحلته الأولى نجاحاً باهراً كأحد أهم البرامج الجاري تنفيذها في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يُعد نموذجا لمختلف البرامج الأخرى الجاري تنفيذها في القطاع.

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، الموقف التنفيذي لعُقود البرنامج بمرحلته الثانية، وكذلك موقف تنفيذ خُطط تحسين الأداء في الشركات المستهدفة في المرحلة الثانية بمحافظات الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط، من خلال تنفيذ ٨٧ عقدا، حيث أوضح ممثلو وحدة إدارة المشروعات أنه تم الانتهاء من 32 عقدا وتم خدمة حوالى 36 ألف وحدة سكنية من إجمالي المستهدف من البرنامج حوالي 178 ألف وحدة سكنية.

وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الحضور، موقف إعداد واعتماد الدراسات البيئية والصحية المجتمعية، حيث تم الانتهاء من جميع الدراسات لمختلف عقود البرنامج، كما تم مناقشة أنشطة المشاركة المجتمعية ومنظومة الشكاوى التي تم تطويرها من خلال البرنامج لتتداول شكاوى المشروعات واستقصاء آراء وخبرات المواطنين فى الخدمة المقدمة من خلال البرنامج وشركات مياه الشرب والصرف الصحي باستخدام بطاقات تقارير المواطنين (CRC).

كما أكد ممثلو وحدة إدارة المشروعات، نجاح شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بتنفيذ البرنامج بتحقيق جميع المستهدفات المطلوبة منها في خطط تحسين الأداء للعام المالي الجاري.

وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي والبنك الآسيوي بآلية المتابعة المستمرة من خلال الوزارة ووحدة إدارة المشروعات، مما يُسهم في الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة بالبرنامج في تحقيق مستهدفاته.

وفي نهاية اللقاء، استعرض الدكتور سيد إسماعيل مع ممثلي البنك الدولي والبنك الآسيوي، الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تم اعتمادها وإطلاقها من خلال الوزارة في العام الحالي، كما أوضح ممثلو البنك الدولي والبنك الآسيوي اهتمامهم بالتعاون مع قطاع المرافق لتنفيذ خطة عمل الإستراتيجية وتحقيق أهداف الوزارة.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج بنهاية ديسمبر 2023، حيث تم الانتهاء من تقديم خدمات الصرف الصحي المتكامل لحوالي 167 ألف وحدة سكنية في محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة بالتعاون مع البنك الدولي.