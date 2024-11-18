شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 18-11-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الإثنين، 18 نوفمبر 2024 10:40 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأثنين 18-11-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.51جنيه للشراء. 13.55جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.61جنيه للشراء. 13.55جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.62جنيه للشراء. 13.56جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.61جنيه للشراء. 13.57جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.71جنيه للشراء. 13.56جنيه للبيع.

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