شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء يحتفل بيوم الإحصاء الإفريقى لعام 2024 بشعار "دعم التعليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم الاثنين بيوم الإحصاء الأفريقـى , والذى تحتفل به دول القارة الأفريقية في الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام .

وبدأ الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي عام 1990 من قبل المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين والديموغرافيين، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصـدد سيصدر الجهاز 2 بيان صحفي بشأن الجانب الاقتصادي والجانــب الديموجــرافي (السكان في مصر وأفريقيا التبادل التجاري بين مصر - الاتحاد الافريقي وتكتلاته الاقتصادية )

يذكر أن موضوعات الاحتفالات السابقة كانت كالاتي :

عام 2020:الكل مهم : احصائيات الجودة للأفصل : إدارة النزوح القسري في افريقيا

عام 2021: تحديث النظم الإحصائية الوطنية لدعم التنمية الاجتماعية والثقافية في افريقيا

عام 2022: تعزيز نظم البيانات عن طريق تحديث انتاج واستخدام الإحصاءات الزراعية : توجية السياسات بهدف تحسين المرونة في الزراعة والتغذية والامن الغذائي في أفريقيا .

عام 2023: تحت شعار " تحديث النظم الإيكولوجية للبيانات لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA): دور الإحصاءات الرسمية والبيانات الضخمة في التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا