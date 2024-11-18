شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تضمن شركة النصر للسيارات استدامة تصنيع المركبات الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع تدشين شركة النصر لتصنيع السيارات أول اتوبيس جديد يعمل بالديزل بعد أن سبق ،وتم تصنيع أتوبيسات تعمل بالغاز ومين باصات أيضا ، من المهم أن يكون هناك استراتيجية واضحة ومحددة المعالم للفترة المقبلة ،لا سيما مع إعلان الشركة عن تصنيع مركبات ملاكي تعمل بالكهرباء اعتبار من مايو المقبل 2025 .

بداية الانطلاقة بدأت بعد تدشين أول اتوبيس بشركة النصر للسيارات باكورة الإنتاج الجديد بالتعاون مع واحدة من أمبر شركات الصناعة في العالم ، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الاحتفالية المقامة بشركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بمناسبة إعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الاتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، كما تابع أعمال التطوير الجارية بالشركة، حيث كان فى استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.



هذه البداية تحتاج إلي انطلاقة متمثلة في تصنيع السيارات الكهربائية خاصة الملاكي منها وهذا هو الحلم الذي ينتظره المصريون ،خاصة مع تعثره الفترة الماضية، وحتى يتحقق هذا الحلم لابد أولا من تركيز الشركة على عدد من الخطط منها أولا ضمان توافر محطات شحن كهرباء كافية ،وفي مختلف المناطق لتشجيع شراء السيارة الجديدة .



ثانيا ضمان أن يكون السعر تنافسيا ،وأقل من أسعار السيارات المستوردة والمتاحة في السوق المحلي ب 50 ألف جنيه على الأقل ، وثالثا وجود مراكز صيانة توفر قطع الغيار بشكل مناسب وبأسعار مناسبة للمستهلكين ، مع وجود ضمان مناسب علي السيارات ؛مما يشجع علي شرائها ضمن خدمات ما بعد البيع .



رابعا من المهم أن تتمتع السيارة بمزايا متنوعة وجديدة وامكانيات جذابة ،بجانب ضمان على البطاريات ،وضمان توفرها بما أن البطارية تعد أهم قطعة في السيارة .