شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي مبيعات السيارات خلال 4 شهور من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير " أميك " مجلس معلومات سوق السيارات ، عن وجود تراجع في مبيعات السيارات " المجمعة محليا " بمختلف أنواعها بنسبة 11.3%، لتتوقف عند 13 ألف و470 وحدة ، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل ، مقابل 15 ألف و155 مركبة خلال نفس الفترة من 2023 .

وإنخفضت مبيعات سيارات " الركوب المجمعة محليا " بنسبة 2.6% إلى 9 آلاف و382 وحدة، ، مقابل 9 آلاف و637 مركبة، وفقا لأحدث تقرير صادر عن " إميك " مجلس معلومات سوق السيارات .