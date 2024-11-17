شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: البيانات أساسية لتحسين الخدمات التأمينية وتقليل المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية توفير البيانات الإحصائية الدقيقة في دعم قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن نقص هذه البيانات يعد من أبرز التحديات التي تؤثر على دقة تقييم المخاطر وتحديد أسعار التغطيات التأمينية.

جاء ذلك خلال جلسة في فعاليات معرض "Cairo ICT'24"، التي أدارها إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس".

وأوضح فريد أن التوسع في تغطيات التأمين يتطلب معرفة دقيقة بالمخاطر المحتملة، مثل التغيرات المناخية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية والأصول المؤمن عليها.

وأضاف أن توفير البيانات الإحصائية يساهم في إعداد نماذج دقيقة للتعويض بشكل عادل وفعّال، خاصةً في حالات تضرر المزارعين نتيجة لظروف مناخية قاسية مثل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن شركات التأمين تعتمد بشكل كبير على البيانات لتحديد أسعار الأقساط التأمينية، ومتابعة فروع التأمين المختلفة، مؤكدًا أن هذه البيانات تلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة الخدمات التأمينية وتقليل المخاطر. كما شدد على ضرورة تطوير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة لضمان استدامة القطاع ومواكبة التغيرات المستقبلية.

وأكد أن تطوير البيانات في قطاع التأمين ليس أمرًا جديدًا، لكنه يتطلب مواصلة التطوير لضمان قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.