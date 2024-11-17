شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "التجارة" بنسبة 3% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 3%، وصعد قطاعا الخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.4%، 1.3%، على التوالي، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.5%، وزاد قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، ونما قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1%، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، وانخفض قطاعا العقارات، ومواد البناء بنسبة 0.7%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعا خدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية بنسبة 0.3%.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.272 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.06% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.75%، والعرب على 5.19%، واستحوذت المؤسسات على 17.3% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 29.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 69.2 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 31252 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38752 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13713 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8403 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11644 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3217 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 9017 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1825 نقطة.