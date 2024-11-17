شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: نائب رئيس الوزراء للتنمية يشهد إطلاق سيارة إكسيد والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت اليوم الأحد 17-11-2024 أخبار الاقتصاد المصري اليوم من ابرزها شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر من مقر مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا" بالسادس من أكتوبر

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة فى مصر

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر من مقر مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا" بالسادس من أكتوبر، بحضور المهندس كريم سامي سعد، رئيس الشركة الوطنية للسيارات، وياسر صالح، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسيارات والمهندسة حنان شاهين، رئيس قطاع العمليات بالشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا".

وتفقد الوزير خلال الزيارة خطوط الإنتاج بالمصنع والتي تشمل خط التجميع الكامل الخاص بالسيارة إكسيد وخط التجميع الكامل للسيارة المرسيدس وخطوط الدهان وخط الاختبارات النهائية قبل التسليم.



وقال الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها في ختام فعاليات الإطلاق إن إطلاق هذه السيارة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى وخاصة صناعة السيارات.



وزيرة التخطيط تبحث مع رئيسة البنك الأوروبي EBRD نتائج حشد التمويلات الميسرة

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع المشتركة، وتحديد المجالات الجديدة للتعاون في المستقبل بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، كما بحثتا جهود حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة المناخ COP29، في«باكو» عاصمة أذربيجان.

وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، كما أن تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مسئولية شريك التنمية الرئيس لمحور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، خلق تجربة استثنائية تمكنت من خلالها مصر بالتعاون مع البنك، من حشد الاستثمارات المناخية والتمويل الميسر، لمشروعات الطاقة المتجددة.

وزير الاتصالات يعلن منح تدريب تستهدف نصف مليون شاب خلال العام المالى الحالي



قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات شهد تطورًا خلال الفترة الماضية ليصبح قطاعي إنتاجي وخدمي، ففي القطاع الإنتاجي، أصبح "الاتصالات" في مقدمة القطاعات الإنتاجية التي تصدر خدمات من مصر للخارج، مما يحقق عوائد دولارية للبلاد، ويوفر فرص عمل للشباب، من خلال 195 مركز تعهيد تصدر خدمات رقمية للخارج، مملوكة لأكثر من 175 شركة عالمية، هذا بجانب دوره في تقديم مختلف خدمات الاتصالات للمواطنين سواء خدمات المحمول بجناحيها الصوت والبيانات والإنترنت الثابت أو البريد المصري.

وأضاف "طلعت"، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في معرض القاهرة الدولي للاتصالات 2024، أن المعرض يزداد نضوجًا عامًا تلو الآخر، وكذلك تعدد أنشطته بعدما أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاسمًا مشتركًا مع كل قطاعات الدولة، من خلال التعاون مع العديد من القطاعات في مشروعات مختلفة.



كريم بدوى: الشركات العالمية كثفت أنشطتها الفترة الأخيرة فى مناطق عملها

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بدء دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز خلال الأشهر الأخيرة بوتيرة أسرع والاستفادة من الحزم التحفيزية التي قدمها قطاع البترول للاستثمار في هذا المجال، مشيراً إلى أن المجهودات الواسعة للتعاون بين قطاع البترول وشركاء الاستثمار العالميين والمصريين للبناء على الفرص الواعدة، وتكثيف الأنشطة سعياً نحو تزايد معدلات الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.