أورنچ مصر تستعرض محاكاة لخدمات مركز بيانات العاصمة الإدارية وتعرض خدمات دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة

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القاهرة - سامية سيد - • ياسر شاكر: مشاركتنا في المعرض ستكون مصدر الهام للشباب وستشجعهم على اقتحام مجال ريادة الأعمال

تستعرض أورنچ مصر، في جناحها بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT’24 أحدث حلول التحول الرقمي عبر ابتكاراتها ومشاريعها وحلولها التقنية في المجالات التكنولوجية الأكثر تقدما وذلك خلال مشاركتها كراع رسمي للمعرض في نسخته الثامنة والعشرين، التي تنعقد من 17 إلى 20 نوفمبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر أثناء استقباله لمعالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت في جناح اورنچ بمعرض كايرو أي سي تي

وخلال فعاليات معرض Cairo ICT’24، سيتمكن زوار جناح اورنچ من التعرف على مشروع "مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة" الذي نفذته الشركة باستثمارات تتجاوز 135 مليون دولار، وهو إسهامها الرائد في المدينة التي صممتها الدولة المصرية لتكون في قيادة التحول الاقتصادي والرقمي في البلاد كمدينة حضرية متكاملة ومستدامة تعتمد على أحدث التقنيات والبنية التحتية المؤمنة بالكامل، ومركز جذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما تحتضنه من مناطق مخصصة للأعمال، والحكومة، والسكن، والثقافة، والترفيه.



المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر أثناء استقباله لمعالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت في جناح اورنچ بمعرض كايرو أي سي تي

وبالإضافة إلى ذلك، سيشاهد زوار المعرض تجارب حية تبرز مزايا شبكات الجيل الخامس التي تستعد الشركة لإطلاقها قريباً.

كما تكشف اورنچ بيزنس عن منصة عالمية تدمج جميع تقنيات إدارة المدن الذكية والذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية من خلال الاستفادة من القوة الفريدة التي تملكها اورنچ في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، ومزيج الخبرات في مجال البنية التحتية الأساسية والشراكات الاستراتيجية العالمية، حيث سيتمكن زوار الجناح من الاطلاع على خدمات المنصة التي توفر أمان متكامل لتحقيق الأداء الأمثل للشركات وتمكينها من تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي، والحصول على تجارب رقمية إيجابية عبر محاور تجربة العملاء، وتجربة الموظفين، وتجربة العمليات، ومعالجة تحديات الاستدامة، وتحسين إدارة البيانات التي تنتجها أعمال الشركات واستخدامها لتحقيق الأهداف بكفاءة.

وتستعرض أيضا نموذجا فريدا لخدمات المدن الذكية كخدمة (Smart Cities-as-a-Service)، لتعزيز حلول المدن الذكية المبنية على الذكاء الاصطناعي مع التركيز على بنية تحتية رقمية قوية، وسيشهد الجناح إجراء محاكاة لاستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في إجراء تحليلات فورية وتنبؤية للبيانات لضمان اتخاذ القرارات تلقائيًا ومعالجة التحديات بما يسهم في نهضة إدارة وتشغيل المدن، وتحسين خدمات المدينة كالإضاءة الذكية، واستهلاك الطاقة، والسلامة العامة، وإدارة النفايات وغيرها من الخدمات.

وسيتاح لزوار جناح اورنچ مصر أيضاً فرصة استكشاف المزايا الهائلة التي تقدمها شبكات الجيل الخامس، خاصة فيما يتعلق بالسرعة الفائقة للإنترنت، من خلال تجربة واقعية تفاعلية للعبة كرة قدم افتراضية بتقنية الواقع الافتراضي (VR).



صورة لجناح اورنج أثناء معرض Cairo ICT

وفي قطاع المسئولية المجتمعية ودعم الشباب ورواد الأعمال، تعرض اورنچ في جناحها مسيرة مركز اورنچ الرقمي للتطوير والابتكار ODC الذي ساهم في تدريب الآلاف من رواد الأعمال ودعم إطلاق العديد من الشركات الناشئة في مصر جنبا إلى جنب مع معامل اورنچ "فاب لاب" التي تمنح مساحة للإبداع بهدف مساعدة الشباب من شتى المجالات والأعمار على تحويل أفكارهم لمنتجات حقيقية باستخدام التقنيات الحديثة وتمكينهم من التعرف على طرق الابتكار المتقدمة واكتساب خبرات عملية مباشرة في هذا المجال.

ويعد تأسيس مركز اورنچ الرقمي للتطوير والابتكار ومعامل "فاب لاب" جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية من خلال دعم الابتكار وتمكين الشباب، حيث يتكامل هذا الدور مع المبادرات الرائدة للحكومة المصرية التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتوفير فرص واعدة للمواهب الشابة للإبداع وبناء مستقبل مستدام.



المهندس ياسر شاكر

وبهذه المناسبة، أكد المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، أن مشاركة اورنچ لهذا العام في Cairo ICT تركز بشكل رئيسي على عرض أحدث الحلول والتقنيات التي طورتها اورنچ في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وإدارة المدن الذكية، كما تسلط الضوء على مزايا شبكات الجيل الخامس والكم الهائل من الخدمات والحلول التي ستقدمها الشبكة في مصر بمجرد إطلاقها.

وأضاف: "مشاركتنا في المعرض ستكون أيضا مصدرا لإلهام الشباب وتشجيعهم على اقتحام مجال ريادة الأعمال اعتمادا على ما نقدمه من برامج متطورة في مركز ODC ومعامل "فاب لاب"، وستمثل فرصة لعقد المزيد من الشراكات التي تساعد على مواصلة الابتكار".

من جهته، قال هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة اورنچ مصرأن التجارب التي سيشهدها جناح اورنچ خلال المعرض ستؤكد أن التحول الرقمي الذي نعمل على تعزيزه يعد ضرورة استراتيجية للشركات من أجل ضمان موقع جيد في المنافسة على تأمين المستقبل".

من جهته، عبر أسامة كمال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميركورى كوميونيكاشينز عن فخره بحرص اورنچ مصر على المشاركة في المعرض دون انقطاع وفي مختلف الظروف طول قرابة 3 عقود.

وأضاف: " اورنچ نموذج لشركة الاتصالات التي قرأت المستقبل بذكاء وتمكنت من إنجاز تحول عبقري عبر التوسع في قطاعات تكنولوجية جديدة ومتنوعة، وقد ضمن لها هذا موقعا رائدا بين منافسيها في مصر، ومكنها من لعب دور محوري في استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، واكتساب مزايا استباق الجميع لتقديم خدمات فائقة التطور لتلبية احتياجات العملاء والمستهلكين من الأفراد والشركات".