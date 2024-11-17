شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يطلع رئيس الوزراء على جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جناح الهيئة القومية للبريد فى معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT 2024" يرافقه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكانت في استقبالهما داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حيث قامت بالترحيب به في جناح البريد واستعرضت أهم وأحدث ما توصل إليه البريد من تطور في منظومة الخدمات مع شرح للخدمات التي تقدمها الهيئة.

صرحت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري يشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "Cairo ICT 2024" بمجموعة متنوعة من الخدمات والحلول الرقمية الحديثة؛ حيث يستعرض البريد المصري من خلال جناحه داخل المعرض عرضًا شاملاً لأحدث الإنجازات التي حققها في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي، وتطوير مكاتب البريد والبنية التحتية لتقديم خدمات رقمية متكاملة، بالإضافة إلى مشروعات "حياة كريمة"، وتطوير أسطول النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين.

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن البريد المصري يقدم هذا العام في معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات " CAIRO ICT 2024" العديد من الخدمات الرقمية المتكاملة التي يقدمها"، مشيرة إلى أن البريد المصري يشهد تطوراً ملحوظاً في مجال التحول الرقمي، وذلك بفضل الاستثمارات المكثفة في تطوير البنية التحتية وتبني أحدث التقنيات والحلول ودمجها في نظم العمل، لتقديم الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال شبكة واسعة من المنافذ تصل إلى 4600 مكتب بريد تتضمن 83 كشكُا بريديًا، و130 سيارة بريد متنقلة تستخدم في أوقات الذروة - لا سيما أوقات صرف المعاشات - ، إلى جانب مكتب بريد "Drive Thru" وهو الفرع الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، الذي يقدم الخدمة من داخل السيارة ويمثل نقلة نوعية في طريقة أداء الخدمات لكافة المواطنين، وهناك خطة لنشر هذا النوع من المكاتب في باقي مناطق القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات، وذلك ضمن خطة التطوير التي تشمل زيادة عدد المنافذ والتوسع في الخدمات لتلبية جميع احتياجات المواطنين بما يتواكب مع إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أن البريد المصري أصبح ذراع الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين - خاصة المتواجدين في المراكز والقرى والنجوع والمناطق الحدودية - وذلك بالاعتماد على الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب ومنافذ البريد، موضحة أن البريد المصري يشارك بقوة في مبادرة "حياة كريمة" حيث يصل عدد مكاتب البريد المدرجة ضمن المبادرة إلى 1734 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى بالكامل والمقدر عددها 817 مكتب بريد بنسبة إنجاز 100%.

كما تم تطوير عدد 762 مكتبًا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة بنسبة إنجاز 83%، بهدف تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن عبر مكاتب البريد بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى الاهتمام بالاستدامة البيئية من خلال إطلاق مشروع تحويل وتحديث سيارات البريد القديمة إلى سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، موضحة أن أسطول سيارات البريد المصري يبلغ 1659 سيارة من بينها 1420 سيارة نقل لوجيستي وخدمات معاونة و 148 سيارة لنقل الأموال إلى جانب 91 سيارة تعمل بشركة البريد للتوزيع.

وأضافت الباز، أن الهيئة نفذت أكبر خطة تطوير وإعادة إحياء للمكاتب والمقرات التاريخية بهدف المحافظة عليها وإعادة رونقها، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، لما لها من قيمة تاريخية كبيرة حيث تمتلك العديد من المباني التاريخية التي تم إنشاؤها منذ أكثر من 100 عام من بينها مكتب بريد القاهرة الرئيسي بالعتبة، ومكتب بريد أسوان فرعي، ومكتب بريد محطة الملك فؤاد بمحافظة كفر الشيخ، ومكتب بريد أسيوط معاشات بمحافظة أسيوط، ومكتب بريد مغاغة الرئيسي بمحافظة المنيا ومكتب بريد الشلال بأسوان، تم ترميمها وتطويرها وإعادة إحيائها برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمتها التاريخية والتصميم المعماري الأصلي للمباني، باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على التراث المعماري الفريد والهُوية المصرية، إلى جانب تزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

وأشارت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أن البريد المصري قام بتطوير الخدمات التي يقدمها وإضافة خدمات جديدة منها خدمات منصة مصر الرقمية وخدمة "وصلها" التي تعد واحدة من الخدمات المميزة التي أطلقها البريد المصري لدعم المشروعات الصغيرة والتجارة الإلكترونية، حيث إنها خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي "AI"، والجغرافية المكانية "GIS"، وهي إحدى الخدمات اللوجستية البريدية التي تخدم عملاء التجارة الإلكترونية سواء العملاء أو التجار من خلال نقل طرود المنتجات المباعة عبر الإنترنت من البائع إلى المستهلك، بالإضافة إلى خدمة كافة المواطنين الراغبين في شحن طرود من (الباب إلى الباب) عبر تطبيق "وصلها"، وخدمات التوثيق والشهر العقاري وخدمات وزارة الداخلية مثل "صحيفة الحالة الجنائية - الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية مثل بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، قسيمة طلاق، شهادة وفاة، قيد عائلي"، وخدمات النيابة العامة مثل "إصدار شهادة براءة الذمة"، وخدمات صرف الحوالات الحكومية، وخدمات وزارة الإسكان، وخدمات وزارة التربية والتعليم مثل "دفع مصروفات المدارس، ورسوم التابلت" إلى جانب دفع مصاريف العديد من الجامعات، بالإضافة إلى خدمات الشمول المالي من بينها صرف المستحقات وسداد الأقساط والقروض الاستهلاكية متناهية الصغر وشركات التأمين، إلى جانب نشر ما يقرب من 2000 ماكينة صراف آلي "ATM" في جميع أنحاء الجمهورية، كما سيتم تزويد مكاتب البريد بنحو 1100 ماكينة صراف آلي جديدة خلال الفترة المقبلة ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد إلى 3100 ماكينة، إلى جانب 18000 ماكينة "POS"؛ منتشرين على مستوى الجمهورية؛ ليتمكن جميع المواطنين من صرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة ويسر.

هذا ويقدم البريد المصري خلال فعاليات المعرض عرضًا لخدمات وإمكانات مطابع البريد الرقمية الجديدة، بعد تطويرها وتجهيزها بأحدث نظم الطباعة العالمية، لتصبح مطابع البريد قادرة على تلبية احتياجات البريد المصري من هذه الصناعة، وأيضًا تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في خدمة مؤسسات القطاعين العام والخاص.