شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقتين على شركة زهران ماركت بأكثر من 245 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقتين على شركة زهران ماركت، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 10.1 مليون جنيه للأولى، وبحجم تداول 38.2 مليون سهم بقيمة 245.6 مليون دولار، وصفقة على شركة نيوهوريزون تانك ترمينال لتخزين بتروكيماويات بحجم تداول 3 ملايين سهم بقيمة 300 مليون جنيه، وصفقة على شركة لايف بتروكيم تانك ترمينال بحجم تداول 200 ألف سهم بقيمة 20 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 43.3 مليون سهم بقيمة أكثر من 578.9 مليون عبر تنفيذ 68 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.272 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.06% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.75%، والعرب على 5.19%، واستحوذت المؤسسات على 17.3% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 29.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 69.2 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 31252 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38752 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13713 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8403 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11644 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3217 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 9017 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1825 نقطة.

