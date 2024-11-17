شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بدوى: الشركات العالمية كثفت أنشطتها الفترة الأخيرة فى مناطق عملها والان مع تفاصيل الخبر

اكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بدء دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز خلال الاشهر الاخيرة بوتيرة أسرع والاستفادة من الحزم التحفيزية التي قدمها قطاع البترول للاستثمار في هذا المجال، مشيراً إلى أن المجهودات الواسعة للتعاون بين قطاع البترول وشركاء الاستثمار العالميين والمصريين للبناء علي الفرص الواعدة وتكثيف الانشطة سعياً نحو تزايد معدلات الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.

وجاء ذلك فى كلمة المهندس كريم بدوى خلال احتفالية العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصري، والذي يوافق السابع عشر من نوفمبر من كل عام بمناسبة ذكري استرداد مصر لحقول بترولها في سيناء 1975، والتى اقيمت وسط العاملين بالمنطقة الجغرافية البترولية بالاسكندرية في موقع عمل شركة الاسكندرية للبترول بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام والوزير محمد جبران وزير العمل والفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية وعدد من وزراء بترول مصر السابقين المهندس سامح فهمي والمهندس عبدالله غراب، والمهندس اسامه كمال والمهندس هانى ضاحى وزير النقل الاسبق ومحمد سعفان وزير العمل الأسبق وقيادات قطاع البترول ورئيس نقابة العاملين بالبترول المحاسب عباس صابر ورؤساء اللجان النقابية بشركات القطاع وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة الإسكندرية .

واضاف الوزير الي تكثيف الشركات العالمية لأنشطتها خلال الفترة الاخيرة في مناطق عملها مستعرضاً احدث الانشطة ومنها بدء حفر آبار جديدة لاستكشاف الغاز في غرب البحر المتوسط من خلال شركة شيفرون العالمية في المنطقة العربية، وكذلك خطة شركة اكسون موبيل العالمية لبدء الحفر الشهر المقبل، كما تنفذ شركة بريتش بتروليوم العالمية برنامجاً طموحا للحفر علاوة علي بدء المسح السيزمي الاستكشافي في غرب المتوسط للتعرف علي الفرص الموجودة، ووجه الوزير الشكر لرجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين الذين استجابوا لمبادرة الوزارة في نهاية سبتمبر الماضي لتشجيع وجذب رؤوس الاموال الوطنية للعمل في قطاع البحث والاستكشاف للبترول والغاز.

وأشار الوزير إلي أن هذه المجهودات تاتي وفق استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية الجاري تنفيذها مستعرضاً محاورها الأساسية.

وأوضح الوزير أن توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز ياتي في مقدمة المحاور ويمثل الاولوية الاولي للوزارة من خلال العمل بكافة السبل لتعظيم جهود الاستكشاف والإنتاج .

واشار الي اهمية محور الاستفادة بقدرات البنية التحتية لقطاع تكرير البترول والبتروكيماويات التي تم تشييدها علي مدار عقود في هذه المرحلة الهامة وتشغيل هذه البنية التحتية باعلي طاقة إنتاجية من اجل تحقيق قيمة مضافة وعواءد اكبر للاقتصاد المصرى.

وأكد الوزير أن محور تنمية ثروات مصر المعدنية يحظي بإهتمام كبير لرفع نسبة مساهمته في الناتج القومي من 1% حالياً الي ما يتراوح بين 5-6%، مؤكداً اهمية استثمار جميع الخبرات والطاقات للمساهمة في تطوير هذا القطاع وإحداث تحول إيجابي فيه.

وأضاف بدوى ان المحور الرابع يتمثل فى إعادة هيكلة نسبة مزيج الطاقة فى مصر بالشكل الأمثل وذلك بالتعاون كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف زيادة نسبة تمثيل الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء والهيدروجين ودورها المهم في خفض الانبعاثات وبما يتيح الفرصة لاستغلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي فى صناعات القيمة المضافة مثل صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق وتصدير الفائض.

أما المحور الخامس والذي ياتى على راس اولويات الوزارة والخاص بالاهتمام الصحة والسلامة المهنية والبيئة والاستدامة، والاهتمام بالعنصر البشرى الذي يعد اهم ثروة يمتلكها القطاع، موجهاً الشكر لكافة العاملين الحاليين والسابقين على جهودهم فى الانجازات وإقامة مشروعات وبنية تحتية للقطاع على مر العقود، ووجه الوزير بالتوسع فى بناء القدرات البشرية للعاملين من خلال برامج تدريب تخصصية للفنيين لإكسابهم القدرات والمهارات، لافتاً إلى ان مجالات الصحة والبيئة والاستدامة من اهم المقومات الرئيسية لجذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع البترول، بالاضافة الى اهمية التوسع فى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك لتوفير موارد طاقة لنمو وازدهار الاقتصاد الوطني.

وأضاف بدوى أن المحور السادس يتمثل فى العمل التكاملى سواء مع جهات ووزارات الحكومة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أو التعاون مع مجلسى النواب والشيوخ لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات، أو التكامل والتعاون مع الشركاء الدوليين والمصريين، والعمل على زيادة التعاون الإقليمي والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي ودورها كمركز اقليمى للطاقة من خلال الاستفادة من البنية الاساسية التى تمتلكها من مصانع اسالة الغاز ومعامل التكرير.

وأشار الوزير إلى هناك 57 شركة إنتاج اجنبية تعمل فى مصر، موجهاً الشكر لهذه الشركات على جهودها خلال الاعوام الماضية رغم التحديات وان تواجد هذا الكم من المستثمرين إن دل على شئ فهو يدل عن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة .

وفى نهاية كلمته، اوضح المهندس كريم بدوى انه حرص هذا العام على الاحتفال سوياً بعيد البترول، بعد توقف دام لعدد من السنوات، معرباً عن احترامه وتقديره العميق لما يقدمه أبناء هذا القطاع من جهد في شتى ميادين الإنتاج، ونجاحهم على مدار السنوات الماضية في كتابة سطورٍ مضيئة بمشروعات كبيرة وإنجازات تحققت نتاج عملكم الصادق الدؤوب، مؤكدا على أهمية الدور الكبير للعاملين في دفع مسيرة البناء والتطوير للمساهمة في رفعة وطننا الحبيب، كونهم ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة اقتصادنا الوطني لمصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم .

والقي المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول كلمة، اكد خلالها على أهمية دور العاملين فى الجهود الحالية لقطاع البترول تحت قيادة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية لتحقيق انطلاقة اكبر فى جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج من الثروات البترولية بما يدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق خطط الدولة التنموية.

وعقب ذلك قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بتكريم وزراء البترول السابقين المهندس سامح فهمي والمهندس عبد الله غراب والمهندس اسامه كمال والمهندس طارق الملا، كما قام باهداء درع القطاع إلى المهندس محمد شيمى وزير قطاع الاعمال العام والسيد محمد جبران وزير العمل والفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية والمهندس هانى ضاحى وزير النقل الاسبق والسيد محمد سعفان وزير العمل الاسبق، كما قام الوزير بتكريم المهندس جمال فتحى مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية على مسيرة عطاء فى هذه المجالات، كما كرم الوزير عدد من النماذج المتميزة مهنياً فى شركات القطاع والقيادات النقابية السابقة، وتكريم اسم المرحومين امينة الشوادفي ومحمد احمد النشار.