شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.67% بختام تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.272 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 31252 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38752 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13713 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8403 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11644 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3217 نقطة.