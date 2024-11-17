شكرا لقرائتكم خبر عن سكن لكل المصريين.. تعرف على الأوراق المطلوبة لحجز شقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في إطار الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقراءة.. نقدم خدمة جديدة للتعرف علي الاوراق المطلوبة لحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين وذلك في خطوات محددة:
يجب أن يتضمن ملف العميل الأوراق التالية
- صورة الرقم القومى للزوج والزوجة
- صور شهادات ميلاد الأبناء
- إيصال مرافق
- شهادة دخل
- صورة من عقد ايجار الوحدة
- قيد عائلى مميكن
- قسيمة زواج مميكنة
- برنت تأمينات إن وجد
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