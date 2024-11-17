شكرا لقرائتكم خبر عن سكن لكل المصريين.. تعرف على الأوراق المطلوبة لحجز شقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقراءة.. نقدم خدمة جديدة للتعرف علي الاوراق المطلوبة لحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين وذلك في خطوات محددة: يجب أن يتضمن ملف العميل الأوراق التالية - صورة الرقم القومى للزوج والزوجة - صور شهادات ميلاد الأبناء - إيصال مرافق - شهادة دخل - صورة من عقد ايجار الوحدة - قيد عائلى مميكن - قسيمة زواج مميكنة - برنت تأمينات إن وجد

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