الاقتصاد

سكن لكل المصريين.. تعرف على الأوراق المطلوبة لحجز شقة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سكن لكل المصريين.. تعرف على الأوراق المطلوبة لحجز شقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقراءة.. نقدم خدمة جديدة للتعرف علي الاوراق المطلوبة لحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين وذلك في خطوات محددة:

يجب أن يتضمن ملف العميل الأوراق التالية

- صورة الرقم القومى للزوج والزوجة

- صور شهادات ميلاد الأبناء

-  إيصال مرافق

-  شهادة دخل

-  صورة من عقد ايجار الوحدة

-  قيد عائلى مميكن

-  قسيمة  زواج مميكنة

-  برنت تأمينات إن وجد

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements