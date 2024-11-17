شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التمثيل التجارى يتفقد أجنحة Destination Africa ويؤكد فرصة لزيادة الصادرات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الوزير مفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أجنحة معرض Destination Africa، والذي يقام خلال الفترة من 16 - 17 نوفمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة، ويشارك به عدد كبير من مصنعي المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات بمصر وعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب عدد كبير من المشترين الدوليين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار الوزير يحيي الواثق بالله إلي أن قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يمثل جزء كبير من الصادرات المصرية إلي الأسواق الدولية كما تمثل هذه القطاعات 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح خلال تصريحات خاصة على هامش المعرض، أن قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة صناعات كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يُعد الملتقى التجاري الأهم في القارة الأفريقية المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، والذي يسهم في تعزيز صادرات هذا القطاع لجميع دول العالم ويستهدف أن تكون مصر مركزا للتصنيع والتصدير .

وشدد على أن المعرض يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيراً إلى أن التواجد القوي للمصنعين المصريين والأفارقة إلى جانب المشترين الدوليين من مختلف أنحاء العالم يعزز الثقة بالمنتجات المصرية