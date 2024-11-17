شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يعيّن الدكتور ميرزا حسن مستشاراً أوَّلَ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقرُّه دولة الكويت، عن تعيين الدكتور ميرزا حسن مستشاراً أوَّلَ للمدير العام/ رئيس مجلس الإدارة حيث سيتولى الدكتور حسن قيادة مكتب الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق العربي والذي سيعمل على تحديد فرص جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة وتعزيز جهود الصندوق العربي في دعم النمو المستدام بينها حسب بيان الصندوق اليوم .

ويُعَدّ الدكتور حسن، وهو كويتي الجنسية، أحد كبار التنفيذيين البارزين في مجتمع الأعمال لما له من تاريخ حافل في العمل التنموي يمتد لأكثر من أربعة عقود مع المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية متعددة الأطراف والهيئات الأكاديمية. وقد ساهمت خبراته في دعم جهود التنمية المستدامة، وتطوير سياسات التعاون الدولي، ودعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز الموارد المالية.

قبل تعيينه بالصندوق العربي، شغل الدكتور حسن منصب عميد مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من عقد من الزمن، حيث ساهم في تطوير مبادرات عديدة مثل مبادرة تمويل رائدات الأعمال التابعة لمجموعة البنك الدولي (We-Fi) وصندوق رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط. وتشمل مناصبه البارزة الأخرى كونه وكيل وزارة الدولة لقطاع الصناعة ومدير الهيئة العامة للصناعة في الكويت.

وفي القطاع الأكاديمي، تبوَّأ الدكتور حسن عدة مناصب بارزة منها عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الكويت، والمستشار الثقافي لسفارة دولة الكويت في واشنطن، كما أنه زميل في معهد إدارة البيئة والطاقة في جامعة جورج واشنطن. حصل الدكتور حسن على درجة الدكتوراه في علوم الإدارة من جامعة إمبريال في لندن بالمملكة المتحدة.