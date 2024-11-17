شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. تسجل 4% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 71.04 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 67.02 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة، حيث أغلقت الأسعار على انخفاض بنحو 2% كما سجلت الأسعار خسائر على أساس أسبوعى للأسبوع بنحو 4% لبرنت و5% للخام الأمريكي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين بزيادة قدرها 750 ألف برميل.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب في عام 2025 حتى إذا ظلت تخفيضات تحالف أوبك بلس، في ظل الإنتاج المتزايد من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين.

كما خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام ولعام 2025، فيما يمثل رابع مراجعة بالخفض من جانب المنظمة لتوقعاتها لعام 2024.