شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات رغم النتائج الإيجابية للشركات المقيدة والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70)، والذي صعد مدفوعًا بمضاربات على بعض أسهم المؤشر، رغم النتائج الإيجابية للشركات المقيدة والتي حققت معظمها نموًا في صافي الأرباح، ومالت تعاملات المصريين للشراء فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 31254 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 38729 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 13717 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 8423 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11662 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3209 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 8912 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وسيتي للتحاليل الطبية، والعربية للمحابس، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 10 آلاف وثيقة يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.465 مليون وثيقة بدلا من 3.475 مليون وثيقة.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومستشفى كليوباترا، وحق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 عدد 84.7 ألف سهم، 40 ألف سهم، 2516 سهمًا، 61.9 ألف سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 1.2 مليون سهم، 160 ألف سهم، 1.025 مليون سهم، 630 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة لصناعة الورق-راكتا، ومستشفى النزهة الدولي عدد 107.8 ألف سهم، 16.1 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات اودن للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وحق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 5.15 مليون سهم، 129 سهمًا، 23.9 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 3500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد مليون سهم.

وفي سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، ففي القطاع العقاري، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات إجمالية بلغت 27.96 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 18.41 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 52%، وترجع الزيادة الكبيرة في نمو الإيرادات بصفة رئيسية إلى قطاع الفنادق، ثم كل من قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية ثم القطاع العقاري، على التوالي.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالي 9.06 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 2.69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 236%.



حققت شركة بالم هيلز، إيرادات بلغت 18 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 11.3 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 59%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 2.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.049 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 124%.

حققت شركة إعمار مصر للتنمية، إيرادات بلغت 13.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 10.6 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 10.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي القطاع الصناعي، حققت شركة جهينة للصناعات الغذائية، مبيعات بلغت 18.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 11.2 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 64%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 2.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 878.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 177%.

حققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك مبيعات بلغت 7.6 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 6.9 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 1.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 4%.

وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 3.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 2.3 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 65.9%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 1.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 486.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 127.4%.

حققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 32.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 22.7 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 42.4%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 1.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 393 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 183%.

في سياق منفصل أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، عن موافقة مجلس الإدارة على العرض المقدم من شركة كونكريت بلس للتخطيط العمراني بخصوص التطوير المشترك لإحدى قطع أراضي الخدمات التجارية بمنتجع مينا جاردن سيتي، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للموافقة على كافة التعاقدات المتعلقة بهذا الموضوع.



