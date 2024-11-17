شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المعارض يفتتح معرضاً مخصصاً للصناعات المغذية للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 12:43 م

افتتح اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم الأحد، معرض "اوتو تك"، لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إذ تستمر فعالياته من 17 الى 19 نوفمبر 2024، داخل مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

قال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض، أن معرض "اوتو تك"، يضم أكثر من 300 شركة عارضة من جنسيات مختلفة أبرزها الصين والهند وتايوان وتركيا ورومانيا بجانب 15 دولة أخرى.

وأضاف "الماوردي"، أن تلك المعارض المتخصصة تهدف إلى توطين تكنولوجيا الصناعات المغذية للسيارات والترويج لمكونات الإنتاج المحلية ضمن مخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات في مصر لخفض فاتورة الاستيراد.

وأوضح رئيس هيئة المعارض أن المعرض يعد نافذة تسمح بعرض منتجات كافة الدول المشاركة سواء المحلية و الأجنبية، بجانب تلبية متطلبات المستهلك والاطلاع على أحدث المعروضات.

وأكد رئيس هيئة المعارض، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية متنوعة تعتمد على اقتحام كافة القطاعات الصناعية وإقامة أحداث مختلفة النشاط وفق رؤية مصر 2030، وزيادة معدلات التصدير بنحو 30 % سنوياً.

وأضاف "الماوردي"، أن صناعة المعارض تعد من أهم الأدوات لنمو الاقتصاد المصري وغزو الأسواق العالمية خاصة السوق الافريقي للترويج للمنتجات المصرية، موضحا أن نسبة الرحلات السياحية بغرض حضور المعارض والمؤتمرات تشكل نحو 15 % من إجمالى حركة السياحة العالمية.