شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة طلعت مصطفى تحقق 9.1 مليار جنيه أرباحًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة نمو 236% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في 12 أغسطس، وتقرير مجلس إدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وتضمن التقرير نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال غير مسبوقة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024، في جميع قطاعات أعمالها المختلفة، وحافظت المجموعة على مسار نموها المتزايد، ووصلت إلى مستويات أداء جديدة، وسعت المجموعة بقوة للتوسع الإقليمي الطموح بهدف تأمين زيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية والاستفادة من النمو المستقر في الأسواق المجاورة، بفتح أسواق جديدة، وأثمرت الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية عن تحقيق جميع التوقعات المستهدفة، والاستراتيجيات التي سبق الإعلان عنها منذ 2017.

وبحلول عام 2024، تمكنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، (ومازالت مستمرة) من خلال أدائها التشغيلي والمالي من تحقيق جميع هذه الأهداف الاستراتيجية بل وتفوق أدائها بشكل كبير عن التوقعات المبدئية وتأمين فرص نمو متميزة ستتحقق خلال السنوات المقبلة، ويدعم هذا النمو النموذج الذي تنتهجه المجموعة في أعمالها نحو تخفيض المخاطر ومواجهة تحديات السوق على نحو يتحرى تحقيق عوائد قوية للمستثمرين.

وبالنسبة للقطاع العقاري، سجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات بلغت 470 مليار جنيه (أي ما يعادل 9.4 مليار دولار أمريكي) من بداية العام وحتى 6 نوفمبر عام 2024، وهو ما يوازي مجمل مبيعات أكبر 9 شركات عقارية في السوق المصري، كما حققت المجموعة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024 مبيعات بلغت 454 مليار جنيه (أي ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار)، وهو ما يمثل نموًا هائلًا بمقدار 5 أضعاف من العام الماضي، مقارنة بمبلغ 93 مليار جنيه، تم تحقيقها في نفس الفترة من العام الماضي.

وشمل رقم مبيعات الشركات العقارية التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 142.6 مليار جنيه منها 52 مليار جنيه، تم التعاقد عليها في مشروع بنان، الذي يعد أول مشروع تطلقه مجموعة طلعت مصطفى القابضة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى نحو 34 مليار جنيه من المبيعات لحساب الغير.

وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 270 مليار جنيه في نهاية سبتمبر عام 2024 مقابل 123 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 120%، وترجع تلك الزيادة إلى الارتفاع الكبير في المبيعات التي حققتها المجموعة خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية، ويتمتع هذا الرصيد بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء.

وبالنسبة للقطاع الفندقي، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات تشغيل بلغت 7.77 مليار جنيه في نهاية سبتمبر عام 2024 مقابل 2.68 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 190%، علاوة على ذلك، حققت المجموعة حوالي 1.34 مليار جنيه من الأرباح الإضافية المتعلقة بالاستحواذ على شركة ليجاسي خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024.

وبالنسبة لقطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حوالي 4.13 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 2.22 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 87%.

وبالنسبة للأداء المالي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، حققت المجموعة، إيرادات إجمالية بلغت 27.96 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 18.41 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 52%، وترجع الزيادة الكبيرة في نمو الإيرادات بصفة رئيسية إلى قطاع الفنادق، ثم كل من قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية ثم القطاع العقاري، على التوالي.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالي 9.06 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 2.69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 236%، وترجع تلك الزيادة بصورة رئيسية إلى زيادة الدخل الناتج عن الاستحواذ على شركة ليجاسي، بالإضافة إلى النمو في قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري، وأرباح فروق تقييم الأرصدة ذات العملات الأجنبية.

وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مبلغ 326.3 مليون جنيه مقارنة بحوالي 228.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 43%.















