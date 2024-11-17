شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 3555 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد بالتعاملات الصباحية، مستهل تعاملات اليوم بحوالي 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3555 جنيهاً الآن، وذلك تزامناً مع عودة التعافي في أسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4063 جنيها. عيار 21 يسجل 3555 جنيهاً. عيار 18 يسجل 3047 جنيها. الجنيه الذهب 28440 جنيها.

سعر الذهب العالمي ينخفض

انحصرت تداولات أونصة الذهب العالمي اليوم حول المستوى 2565 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2571 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2554 دولار للأونصة الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا بعد أن سجل الذهب أدنى مستوى منذ شهرين عند 2536 دولار للأونصة، بسبب استمرار صعود الدولار.

وحقق الذهب أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021 بنسبة 4.4% ليسجل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفض الذهب بأكثر من 250 دولار وبنسبة 9.1% من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2790 دولار للأونصة وحتى أدنى مستوى سجله يوم أمس عند 2536 دولار للأونصة.