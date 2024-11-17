المهندس محمد كيوان: "إيجيبت تراست" تعزز التحول الرقمي في مصر

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القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد كيوان الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت تراست"، إن الشركة تعزز التحول الرقمي في مصر من خلال توفير حلول متقدمة للتوقيع الإلكتروني، البصمة الزمنية، والتأمين الإلكتروني، وذلك بهدف بناء بيئة رقمية متكاملة وآمنة تدعم رؤية الدولة للتحول الرقمي.

كان ذلك ضمن حوار للرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت تراست" والذى جاء كالآتى:

س: ما هي استراتيجية شركة إيجيبت تراست في دعم التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية في مصر؟

ج: نسعى في "إيجيبت تراست" لتعزيز التحول الرقمي في مصر من خلال توفير حلول متقدمة للتوقيع الإلكتروني، البصمة الزمنية، والتأمين الإلكتروني. هدفنا هو بناء بيئة رقمية متكاملة وآمنة تدعم رؤية الدولة للتحول الرقمي وتلبي احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء. ولضمان استمرارية الخدمات بأعلى جودة، أنشأنا مركز بيانات احتياطي متكامل لمواجهة أي طوارئ، مما يعزز الثقة في خدماتنا ويتيح لنا تقديم حلول آمنة ومتطورة.

س: كيف ترى "إيجيبت تراست" دور التوقيع الإلكتروني في القطاعات المختلفة وخاصة القطاع المالي؟

ج: التوقيع الإلكتروني أصبح جزءًا أساسيًا في تعزيز كفاءة العمليات داخل العديد من القطاعات، وخاصة القطاع المالي. فهو يوفر أمانًا أعلى وسرعة أكبر في تنفيذ المعاملات، ويقلل الاعتماد على الورق، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. المؤسسات المالية في مصر بدأت في اعتماد هذه التكنولوجيا بشكل أوسع، ونحن نحرص على تطوير خدماتنا بما يتماشى مع هذه الاحتياجات.

س: هل لديكم خطط للتوسع خارج السوق المصري؟

ج: بالتأكيد، نخطط للتوسع الإقليمي خلال الفترة القادمة من خلال دراسة أسواق جديدة تحتاج إلى خدمات التوقيع والختم الإلكتروني. نسعى لبناء شراكات مع جهات محلية وإقليمية لضمان توافق حلولنا مع المتطلبات القانونية والتقنية لكل سوق. نعمل على تطوير حلول تتناسب مع مختلف الأسواق وتلبي المعايير الدولية، مما يسهم في تقديم تجربة موثوقة ومرنة.

س: كيف تتعامل "إيجيبت تراست" مع التحديات التشغيلية في ظل ارتفاع التكاليف؟

ج: نواجه التحديات التشغيلية بفضل استراتيجيات فعّالة تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات وتقليل النفقات. نتبنى أحدث التقنيات في الأتمتة والتشفير، ونقوم بمراجعة هيكل التكاليف بشكل دوري، مما يسمح لنا بتقديم خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان.

س: ما هي أبرز الابتكارات التي تقدمها إيجيبت تراست لعملائها؟

ج: نقدم مجموعة متنوعة من الحلول، منها التوقيع الإلكتروني، البصمة الزمنية، ومنظومات الإيصالات الإلكترونية (POS) التي تخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما نعمل على مشاريع جديدة لتسهيل المعاملات الإلكترونية للأفراد وتعزيز مرونة العمليات. تلتزم "إيجيبت تراست" بمواكبة التطورات العالمية لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية.

س: كيف تساهم خدمات "إيجيبت تراست" في تحقيق رؤية مصر للتحول إلى حكومة رقمية؟

ج: نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية لتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة من خلال توفير حلول التوقيع الإلكتروني التي تسرع عمليات التحول الرقمي، وتوفر أمانًا عاليًا في المعاملات. هذه الحلول تساهم في تقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية، مما يخدم أهداف الدولة في التحول الرقمي ويعزز من ثقة الجمهور في الخدمات الإلكترونية.