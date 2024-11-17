شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بدوى يشارك العاملين بالبترول الاحتفال بذكرى العيد القومى للبترول المصرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 11:12 ص

يشارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم العاملين بقطاع البترول الاحتفال بذكري العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصرى، بالمنطقة الجغرافية البترولية بالاسكندرية في موقع عمل شركة الاسكندرية للبترول بحضور قيادات قطاع البترول.

وأوضح المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة ان المهندس كريم بدوي حرص علي التوجيه بعودة تنظيم فعاليات الاحتفال هذا العام فى إطار مايتم تنظيمه من فعاليات لتعزيز التلاحم والتواصل المباشر مع العاملين الذين يمثلون الثروة الحقيقية لقطاع البترول والثروة المعدنية.

وأضاف المهندس معتز عاطف أن تنظيم فعاليات الاحتفال يمثل رسالة تحفيزية للعاملين وتقدير لجهوهم التي تمثل الركيزة في تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج البترولى.

يشار إلى إن العيد القومي للبترول يوافق السابع عشر من نوفمبر من كل عام بمناسبة غالية هي ذكري استرداد حقول بترول سيناء عام 1975 كاحد ثمار انتصارات أكتوبر المجيدة.