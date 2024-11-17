شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 8,1٪ زيادة فى أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد بيانـاً صحفيـاً بمناسبـة اليوم العالمي للطلاب.

من أهم المؤشرات بمصر

بلغ معدل الالتحاق بالتعليم العالي 37.7 % من إجمالي السكان في الفئة العمرية (18- 22 سنة) للعام الدراسي (2023/2024)، و بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.8 مليون طالب خلال العام الدراسي (2023/2024) مقابل 3.7 مليون طالب خلال العام الدراسي ( 2022/ 2023) بزيادة بلغت 67.1 ألف طالب وبنسبة زيادة 8,1 ٪.

وبلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 62.9٪، والجامعات التكنولوجية 0.6% وبالجامعات الخاصة والأهلية 9.7٪، والمعاهد العليا الخاصة 20.6 ٪، والأكاديميـات 0.9٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية - خاصة) 5.3٪ من إجمالي الطلاب المقيدين خلال العام الدراسي (2023/2024).

وبلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 2.4 مليون طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية بجامعة الاسكندرية بعـدد 197.4ألف طالب بنسبـــة 8٬4٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر، وبلغ عدد الطلاب بجامــــــعة الأزهر 329 ألف طالب بنسبة 9,13٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر خلال العام الدراسي (2023/2024)، وبلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات التكنولوجية 20.9 الف طالب وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة مصر الدولية حيث بلغت 4.2 ألف طالـب بنسبة 20.2% من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات التكنولوجية، يليها جامعة برج العرب بعدد 3.1 ألف طالب بنسبـــة 14.7% من إجمالي أعداد طلاب الجامعات التكنولوجية خلال العام الدراسي (2023/2024).

وبلغ عــــدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية365 الف طالب ، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بواقع 27.2 ألف طالـب بنسبة 7٬5٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية، يليهـا جامعة 6 أكتوبر بعدد 9,26 ألف طالب بنسبـة 7.4٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الدراسي (2023/2024)، وبلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد العليا الخاصة 775.7 ألف طالب خلال العام الدراسي 2023 / 2024 مقابل 660.6 ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي ( 2022/ 2023) بزيــادة بــلغت 115 ألف طالب وبنسبة زيادة 17.4٪.

وسجل إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 6,199 ألف طالب خلال العام الدراسي (2023/2024) مـقابل 199,1ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي ( 2022/ 2023) بزيــادة بــلغت 463 طالب وبنسبة زيادة 0,2٪، وبلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكـومية 96٬5٪، في حين بلغت هذه النسبة بالمعـاهد الفنية الخاصــة 3٬5 ٪، خلال العام الدراسي (2023/2024) من اجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية.

وبلغ إجمالي طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي 28.5 مليون طالب عام (2023/2024) (25,7مليون طالب بالتعليم العام، 2.9 مليون طالب بالتعليم الأزهري) مقابل 28 مليون طالب عام ( 2022/ 2023)(25,5 مليون طالب بالتعليم العام، 2.5 مليون طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة بلغت نسبتها 1,7%.

وبلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي 1.5 مليون طالب عام (2023/2024) ( 1,3مليون طالب بالتعليم العام، 210.5 ألف طالب بالتعليم الأزهري) مقابل 1,4 مليون طالب عام ( 2022/ 2023) (1,2مليون طالب بالتعليم العام، 188.1 الف طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة بلــغت 52 ألف طالب وبنسبة زيادة 3.6 ٪، و بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الابتدائي 15.2 مليون طالب عام (2023/2024) (13,6 مليون طالب بالتعليم العام، 1,6 مليون طالب بالتعليم الأزهري) مقابل 15,1 مليون طالب عام (2022/2023) (13,7 مليون طالب بالتعليم العام، 1,4 مليون طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة بلــغت 127.1 ألف طالب وبنسبة زيادة 0.8%.

وسجل إجمالي طلاب التعليم المجتمعي 142.4 ألف طالب عام (2023/2024)، مقابل 141.5 ألف طالب عام ( 2022/ 2023)بزيادة بلغت 938 طالب وبنسبة زيادة 0.7%،وبلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الإعدادي 6.7 مليون طالب عام (2023/2024) (6,1ملــيون طالب بالتعليم العام، 570.7 ألف طالب بالتعليــم الأزهري) مقابل 6,5 مليون طالب عام ( 2022/ 2023)(منهم 6 ملــيون طالب بالتعليم العام، 505,2 الف طالب بالتعليــم الأزهري) بزيادة بلــغت 188,3 ألف طالب وبنسبة زيادة 2.9٪.

وسجل إجمالي الطلاب بالتعليم الثـانوي 2٬7 مليون طالب (2.2مليون طالب بالتعليم العــام، 439٬9 ألف طــــالب بالتعليم الأزهري) خلال الــعام الدراســي (2023/2024)، مقــابــل 2٬5مليون طــــالب (2.1 مليون طالب بالتعليم العام، 402٬2 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خـلال العام الدراسي ( 2022/ 2023) بزيادة بلــغت 152.4 ألف طالب وبنسبة زيادة 6%.

وبلغ إجمالي الطـلاب بالتعليم الثانوي الفني 2٬2 مليون طـالب خلال العام الدراسي (2023/2024)، مقـابل 2٬3 مليون طالب خــلال العـــام الــــدراسي ( 2022/ 2023) .



بلغ نسبة الطلاب بالتعليم الصناعى 46٬4 ٪ ، وبالتـعليم التجاري العام و التجاري الفندقي 42٬5٪ ، و بالتعليم الزراعي 11.1٪ خلال العام الدراسي (2023/2024) من إجمالي الطلاب بالتعليم الفني، وبلغ إجمالي طلاب التربية الخاصة 47.0 ألف طالب عام (2023/2024)، مقابل 46.4 ألف طالب عام ( 2022/ 2023) بزيادة بلغت 601 طالب وبنسبة زيادة 1.3%.

