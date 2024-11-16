شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم سالم: عودة النصر للسيارات للتصنيع يوم عيد لكل المصريين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تناول الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم تفاصيل تصنيع أول اتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون 50% في مصانع شركة النصر للسيارات بمنطقة وادى حوف، والتي عادت للحياة مجددا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ووزراء الكهرباء، وقطاع الأعمال، والبيئة، ومحافظ القاهرة، ولفيف من الحضور ورؤساء الشركات .

أشار عبد الحليم سالم فى تغطية مباشرة على تليفزيون الخليج 365، إلى أنه تم تطوير البنية التحتية ومعدات الإنتاج، وحاليا يعمل بطاقة إنتاجية نحو 300 اتوبيس فى السنة، وفق ما أعلنه رئيس الشركة خالد شديد خلال المؤتمر، لافتا إلى أنه تم بالفعل بدء الإنتاج منذ شهر سبتمبر الماضى، ومن المستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية خلال عام 2025، والوصول بها إلى 1500 أتوبيس سنويا عام 2026 .



كما قامت الشركة بالتعاقد مع شركة يوتونج الصينية وهى من اكبر الشركات المصنعة للاتوبيس فى العالم لانتاج الاتوبيس، ومن المستهدف أن يتم تصنيع اتوبيس كهربائى للنقل العام فى العام المقبل.



الأتوبيس نصر سكاى هو أحدث أتوبيس سياحى للشريك الصينى وسعته 49 راكبًا، ويعمل بالديزل نظرا للمسافات الطويلة، ولكنه اقتصادى ويوفر حوالى 10% من استهلاك الوقود .



وتبلغ نسبة المكون المحلى حاليا به 50% ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 60% خلال عام 2025، ومن المقرر أن تصل إلى70% خلال 2026 المقبل.