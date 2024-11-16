شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن أحدث أتوبيس تصنعه شركة النصر للسيارات بمكون محلى 50% والان مع تفاصيل الخبر

كشف خالد شديد رئيس شركة النصر للسيارات تفاصيل تصنيع أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون 50% في مصانع الشركة بوادى حوف، والتي عادت للحياة مجددا .. تعرف على التفاصيل في 10 نقاط.



1 - تم تطوير البنية التحتية ومعدات الإنتاج وحاليا يعمل بطاقة إنتاجية نحو 300 أتوبيس فى السنة.

2 - تم بالفعل بدء الإنتاج منذ شهر سبتمبر الماضى ومن المستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية خلال عام 2025 والوصول بها إلى 1500 أتوبيس سنويا فى عام 2026.

3 - قامت الشركة بالتعاقد مع شركة يوتونج الصينية وهى من أكبر الشركات المصنعة للأتوبيس فى العالم لإنتاج الأتوبيس.

4 - من المستهدف أن يتم تصنيع أتوبيس كهربائى للنقل العام فى العام القادم.

- 5 - الأتوبيس نصر سكاى هو أحدث أتوبيس سياحى للشريك الصينى وسعته (49) راكبا ويعمل بالديزل نظرا للمسافات الطويلة ولكن اقتصادى ويوفر حوالى 10% من استهلاك الوقود.

6 - نسبة المكون المحلى حاليا تصل إلى 50% ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 60% خلال عام 2025 وتصل إلى 70% فى 2026 .

7 - تم الاتفاق مع شركة يوتونج للبدء فى تصدير الإنتاج للمنطقة العربية وأفريقيا خلال النصف الثانى من العام المقبل.

8 - تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة مصرية مع شركة يورترانزيت (الإمارات) وشركة ترون تكنولوجى (تايوان) برأسمال (10) ملايين دولار.

9 - هؤلاء الشركاء لهم خبرات مميزه فى هذه النوعية من الأتوبيسات فى شرق آسيا وذلك بغرض إنشاء خط لتجميع البطاريات الكهربائية للأتوبيس وكذلك المينى باص الكهربائى والذى سيصل المكون المحلى فيه إلى 100% حيث سيتم تصنيع الشاسيه بالكامل فى شركة النصر ومن المستهدف بدء الإنتاج لتلك المنتجات فى منتصف العام القادم.

10 - مصنع إنتاج سيارات الركوب (عنبر 4) تبلغ مساحة المصنع (40) ألف متر مربع (10 أفدنة)، والطاقة الإنتاجية للمصنع بعد الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج بمعدل (10) سيارات/ فى الساعة بإجمالى سنوى (20) ألف سيارة سنويا/ وردية واحد فقط، وتكلفة خطوط الإنتاج هو (20) مليون دولار تم تمويلها بالكامل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية.